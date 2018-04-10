Оппозиции станет меньше? Тюменскую гордуму будут выбирать по-новому

Избирательная комиссия города Тюмени утвердила схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Тюменской городской думы. По ним в новый состав в сентябре пройдут 26 из 36 кандидатов, остальные 10 будут избраны по партийным спискам. Напомним, на предыдущих выборах по одномандатным округам было избрано 18 депутатов. Теперь количество округов выросло, соответственно их границы изменились. Как сообщила председатель горизбиркома Татьяна Гиблер, распределение территорий округов происходило в строгом соответствии со статьей 18 Закона об основных гарантиях избирательных прав.

«Первое его требование — примерное равенство избирателей в округах с нормой отклонения плюс-минус 10%. Округа должны граничить между собой, не пересекать друг друга. Если раньше участки формировались на пятилетний срок, то теперь они сформированы на неограниченный период, и затем мы можем лишь вносить определенные уточнения», — рассказала Татьяна Гиблер.

По ее словам, кандидаты и представители партий уже заинтересовались информацией о формировании округов. Пока нареканий по их формированию ни от кого не поступало, тем более что избирком в этом процессе четко придерживается законодательства, подчеркивает Татьяна Николаевна.

«Сегодня уже даже пришел один из кандидатов с намерением выдвинуться на выборы. Но мы объяснили, что официальный старт кампании состоится только в июне, после того как дума примет соответствующее решение», — уточнила глава горизбиркома.

По ее мнению, сокращение мест для кандидатов от партий не должно снизить градус борьбы за попадание в парламент по спискам. «Для партий также важно показать хороший результат, преодолеть процентный барьер, так что можно предположить, что борьба развернется не только в округах», — сказала Татьяна Гиблер.

Единственный депутат, избравшийся на предыдущих выборах в гордуму по одномандатному округу, который не представляет партию большинства, — лидер фракции КПРФ Динар Абукин отмечает, что оснований для претензий к избиркому по поводу «нарезки» округов действительно нет.

«Я изучил схему и могу сказать, что она составлена в соответствии с требованиями федерального законодательства. Требование равномерного распределения избирателей здесь соблюдено. На этой карте появились новые территории, не охваченные действующими депутатами, но многие округа почти совпадают с границами прежних», — говорит депутат.

Но результаты зависят не от того, какую территорию выберет кандидат, а от них самих, от их активности, добавляет он. «Это все-таки муниципальная дума, здесь главную роль играет не партийная принадлежность, а личностные качества. Если кандидат сильный, узнаваемый, много работает, вызывает доверие у избирателей, у него хорошие шансы. Что касается партийных списков, то здесь представительство оппозиционных партий в городской думе определенно уменьшится, — предположил Абукин. — это видно и по результатам других выборных кампаний, по результатам которых видно, как просела поддержка КПРФ и других партий. Очень многое будет зависеть от того, кто возглавит партийные списки. При этом важно, чтобы лидеры не выступали в качестве „паровозов“, передавая затем свое место другим, а сами проходили в думу. Иначе это просто нечестно по отношению к избирателям».

Динар Марсельевич подтвердил, что планирует участвовать в предстоящих выборах. Как именно — по одномандатному округу или по партийным спискам, станет ясно позже, добавил он.

В том, что ключевую роль для избирателей будет играть персона кандидата и уровень его заслуг, с депутатом солидарен политолог Александр Безделов.

«История выборов демонстрирует нам, что решающим фактором для населения становятся личные качества и авторитет кандидата, а не расположение избирательного участка», — говорит он. — Но опять же по опыту двух предыдущих циклов можно проследить, что шансы у представителей оппозиционных партий на выборах по округам невелики, это вотчина единоросов . За две кампании таким образом в думу попали лишь по одному кандидату не из других партий. Таким образом можно уверенно предположить, что увеличение доли кандидатов, избираемых по мажоритарной системе, снизит представительство других политических сил в парламенте, кроме партии власти».

При этом он уверен, что нынешний состав городской думы сменится как минимум процентов на 20. «Остальные вполне имеют шансы пройти на второй срок. И, насколько я понимаю, желание вновь баллотироваться у них у всех имеется», — высказал свое мнение Александр Безделов.

Говоря о перспективах так называемой внесистемной оппозиции, которую в Тюмени главным образом представляют сторонники Алексея Навального Ксении Собчак , политолог оценил их шансы продвинуть в думу своих кандидатов как нулевые.

«Я слышал о том, что представители этих политических кругов открыли в Тюмени школу для подготовки кандидатов на выборы. Подобный достаточно успешный опыт уже был реализован в прошлом году на муниципальных выборах в Москве. Но там опять же многое держалось на личности инициатора этой затеи Дмитрия Гудкова , который за счет своей активности и опыта привлекал необходимые ресурсы, находил спонсоров. Это позволило провести в районные думы почти две сотни сторонников партии «Яблоко» и других оппозиционеров. Но в Тюмени этот проект вряд ли сработает, поскольку здесь нет у его участников ни достаточного опыта, ни ресурсов, — предположил эксперт. — К тому же представители внесистемной оппозиции у нас в регионе традиционно не пользуются популярностью».

Фото: пресс-служба Тюменской городской думы