Джон Таварес: У «Айлендерс» есть будущее, есть перспективы

— Совершенно понятно, на что я надеюсь. Я уже говорил об этом. Но я также должен принимать во внимание мое положение и отталкиваться от этого. Мне нравится здесь. Люди, команда, клуб очень тепло ко мне относятся. С самого начала здесь все было на высшем уровне. У команды есть будущее, ее ждут великие дела, есть перспективы. Мне надо взять паузу, подумать, как поступить, чего я хочу.

Я хочу посмотреть, как события будут разворачиваться в ближайшие дни и недели, чтобы собраться с мыслями и только потом двигаться дальше. Я думаю, что заслужил право на это. И я не знаю, сколько мне нужно будет времени — неделя, две, месяц или два. Не знаю. Я не рассматриваю гипотетические сценарии и не ищу их.

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Пока я только пытаюсь осознать, что сезон завершен. Думаю только об этом. Никто не знает, что будет дальше. Надо оценить обстановку. Я даже пока не знаю, хочу ли этого. Я всегда говорил, что мне здесь нравится. Это отличный клуб, отличное место. Я хотел, чтобы у меня здесь все срослось, — передает слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что завершившийся сезон стал последним по нынешнему шестилетнему контракту 27-летнего Тавареса, который он подписал 14 сентября 2011 года. 1 июля он может получить статус неограниченно свободного агента.