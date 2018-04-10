Ещё
Джон Таварес: У «Айлендерс» есть будущее, есть перспективы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джон Таварес: У «Айлендерс» есть будущее, есть перспективы 

Советский спорт 38 минут назад
— Совершенно понятно, на что я надеюсь. Я уже говорил об этом. Но я также должен принимать во внимание мое положение и отталкиваться от этого. Мне нравится здесь. Люди, команда, клуб очень тепло ко мне относятся. С самого начала здесь все было на высшем уровне. У команды есть будущее, ее ждут великие дела, есть перспективы. Мне надо взять паузу, подумать, как поступить, чего я хочу.
Я хочу посмотреть, как события будут разворачиваться в ближайшие дни и недели, чтобы собраться с мыслями и только потом двигаться дальше. Я думаю, что заслужил право на это. И я не знаю, сколько мне нужно будет времени — неделя, две, месяц или два. Не знаю. Я не рассматриваю гипотетические сценарии и не ищу их.
Сидни Кросби: Лайне доказал, что он талантлив и умеет забивать
Пока я только пытаюсь осознать, что сезон завершен. Думаю только об этом. Никто не знает, что будет дальше. Надо оценить обстановку. Я даже пока не знаю, хочу ли этого. Я всегда говорил, что мне здесь нравится. Это отличный клуб, отличное место. Я хотел, чтобы у меня здесь все срослось, — передает слова Тавареса официальный сайт НХЛ.
Напомним, что завершившийся сезон стал последним по нынешнему шестилетнему контракту 27-летнего Тавареса, который он подписал 14 сентября 2011 года. 1 июля он может получить статус неограниченно свободного агента.
Советский спорт: последние новости
Марсьяль отказался продлевать контракт с "МЮ" Свен Ульрайх: Мы отлично ладим с Нойером Кейн расстроен интересом "Реала" к Левандовски
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погребняк прокомментировал решение РФС
Воробьев отказался комментировать назначение в СКА
Назван кандидат на замену Знарка
Хоккеист Сёмин устроил скандал на дороге
Ломбертс назвал Луческу худшим тренером «Зенита»
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение