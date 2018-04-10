Колобков: формат проведения «Золотой шайбы» может быть изменен в будущем 

ДМИТРОВ /Московская область/, 10 апреля. /ТАСС/. Формат детского хоккейного турнира «Золотая шайба» может быть изменен в будущем, чтобы увеличить к нему интерес со стороны участников и болельщиков. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
Во вторник в подмосковном Дмитрове состоялся финал детского хоккейного турнира «Золотая шайба» в средней возрастной группе (12-13 лет), победителем которого стала команда из Тульской области «Виктория». «В Туле активно развивается спорт, поддерживается хоккей. Сейчас разговаривал с губернатором, он планирует встречу с командой. Действительно это большая радость для родителей хоккеистов и региона», — считает Колобков.
"Золотая шайба" проводится у нас в три этапа, начиная с муниципального и регионального. Сегодня обсудили с руководителем клуба «Золотая шайба», как сделать его более интересным. Может быть, добавим межрегиональный или зональный этап", — рассказал министр спорта РФ.
"С каждым годом число участников увеличивается, в этом году было 72 региона — по сути большинство регионов России. Очень рад, что на протяжении 54 лет этого турнира мы сохранили его традиции. Надеюсь, что из этих ребят вырастут новые чемпионы", — заключил Колобков.
Турнир «Золотая шайба» был впервые организован в декабре 1964 года как всесоюзное первенство среди детских хоккейных команд, позднее ставшее всероссийским. Основателем и председателем клуба «Золотая шайба» на протяжении долгих лет был выдающийся советский тренер Анатолий Тарасов. В разное время в турнире принимали участие такие игроки, как ставшие затем знаменитыми Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.