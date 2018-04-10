Колобков: формат проведения «Золотой шайбы» может быть изменен в будущем

ДМИТРОВ /Московская область/, 10 апреля. / ТАСС /. Формат детского хоккейного турнира «Золотая шайба» может быть изменен в будущем, чтобы увеличить к нему интерес со стороны участников и болельщиков. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Во вторник в подмосковном Дмитрове состоялся финал детского хоккейного турнира «Золотая шайба» в средней возрастной группе (12-13 лет), победителем которого стала команда из Тульской области «Виктория». «В Туле активно развивается спорт, поддерживается хоккей. Сейчас разговаривал с губернатором, он планирует встречу с командой. Действительно это большая радость для родителей хоккеистов и региона», — считает Колобков.

"Золотая шайба" проводится у нас в три этапа, начиная с муниципального и регионального. Сегодня обсудили с руководителем клуба «Золотая шайба», как сделать его более интересным. Может быть, добавим межрегиональный или зональный этап", — рассказал министр спорта РФ.

"С каждым годом число участников увеличивается, в этом году было 72 региона — по сути большинство регионов России. Очень рад, что на протяжении 54 лет этого турнира мы сохранили его традиции. Надеюсь, что из этих ребят вырастут новые чемпионы", — заключил Колобков.