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ФА требует объяснений от «Манчестер Сити» по поводу файеров в дерби
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ФА требует объяснений от «Манчестер Сити» по поводу файеров в дерби 

Евро-футбол.Ру 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольная ассоциация Англии требует объяснений от «Манчестер Сити» по поводу файеров, которые фанаты «горожан» использовали в субботнем дерби, сообщают источники ESPN.
По крайней мере один из файеров был брошен в сектор с фанатами "Манчестер Юнайтед".
Футбольная ассоциация и Премьер-лига активно борются против файеров, ведь некоторые из них способны выделять температуру 1600 градусов по Цельсию и привести к серьёзным травмам.
Сообщается, что с трибун также летели бутылки и монеты. Одну из монет Жозе Моуринью подобрал и отдал боллбою.
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