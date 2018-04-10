ФА требует объяснений от «Манчестер Сити» по поводу файеров в дерби

Футбольная ассоциация Англии требует объяснений от «Манчестер Сити» по поводу файеров, которые фанаты «горожан» использовали в субботнем дерби, сообщают источники ESPN.

По крайней мере один из файеров был брошен в сектор с фанатами "Манчестер Юнайтед"

Футбольная ассоциация и Премьер-лига активно борются против файеров, ведь некоторые из них способны выделять температуру 1600 градусов по Цельсию и привести к серьёзным травмам.

Сообщается, что с трибун также летели бутылки и монеты. Одну из монет Жозе Моуринью подобрал и отдал боллбою.