Фетисов — о восприятии россиян в США: «Ситуация улучшилась по сравнению с 1989 годом»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал предупреждение представителя администрации президента США о возможных трудностях при поездке на ЧМ-2018 в Россию. Фетисов был одним из первых хоккеистов, кто в СССР получил право выступать в США. В НХЛ он три раза выигрывал Кубок Стэнли.

"Футбольный мундиаль — событие. Надо ехать, конечно. Опасения ничем не обоснованы. Хочу напомнить, что РФ за 15 лет приняла у себя больше всех крупных международных соревнований. Ни одной федерация не предъявляла никаких претензий по безопасности к организаторам соревнований. Я не знаю на чем основываются опасения призывающих, но думаю, что это агитация в обратную сторону.

Насколько люди аполитичны по сравнению с россиянами? Не знаю, касаемо спорта там — это образ жизни. Соревнования имеют свой смысл. Люди, которые приедут в Россию увидят ее гостеприимство. Такие города, как Москва или Санкт-Петербург, не могут оставить никого равнодушным. Да и все остальные города преображаются и готовятся к турниру. Мне кажется, и Олимпийские игры и Универсиада задали новые стандарты проведения мероприятий. Даже если мы сравниваем с Играми-2018 в Южной Корее, кто был, говорят, что это вообще два разных стандарта. Люди, которые любят спорт, им остальное не важно.