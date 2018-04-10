Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал предупреждение представителя администрации президента США о возможных трудностях при поездке на ЧМ-2018 в Россию. Фетисов был одним из первых хоккеистов, кто в СССР получил право выступать в США. В НХЛ он три раза выигрывал Кубок Стэнли.
"Футбольный мундиаль — событие. Надо ехать, конечно. Опасения ничем не обоснованы. Хочу напомнить, что РФ за 15 лет приняла у себя больше всех крупных международных соревнований. Ни одной федерация не предъявляла никаких претензий по безопасности к организаторам соревнований. Я не знаю на чем основываются опасения призывающих, но думаю, что это агитация в обратную сторону.
Насколько люди аполитичны по сравнению с россиянами? Не знаю, касаемо спорта там — это образ жизни. Соревнования имеют свой смысл. Люди, которые приедут в Россию увидят ее гостеприимство. Такие города, как Москва или Санкт-Петербург, не могут оставить никого равнодушным. Да и все остальные города преображаются и готовятся к турниру. Мне кажется, и Олимпийские игры и Универсиада задали новые стандарты проведения мероприятий. Даже если мы сравниваем с Играми-2018 в Южной Корее, кто был, говорят, что это вообще два разных стандарта. Люди, которые любят спорт, им остальное не важно.
Восприятие России в США за последние годы увеличилось в лучшую или худшую стороны? Brain wash (промывка мозгов — прим. ред) и пропаганда сыграли свою роль. Когда на протяжении десятилетий людей пугают, то это откладывается в голове. Когда я приехал играть в 1989 году, то это недоверие проявлялось везде, даже в хоккейной раздевалке. Сейчас легче. Наша игра и совместное общение поменяли этот смешной стандарт. Завтра будет премьера фильма «Русская пятерка» в Детройте. Три тысячи билетов были проданы за несколько минут. Люди благодарны нашей пятерке и нашим хоккеистам за то, что вернули Кубок Стэнли в Детройт. Это у них никогда не сотрется в памяти. К сожалению, никто не сможет присутствовать, но ажиотаж будет колоссальный, наш тренер Скотти Боумен там будет. Этот фильм американцев о советских и российских игроках — наглядный пример тому, что при всем нагнетании такие истории помнят и привалируют. У нас там остаются много друзей и знакомых", — сказал Фетисов корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.