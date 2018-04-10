Новый вектор СКА, падение рубля и очередной побег Макгрегора от Хабиба

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 10 апреля.

ФИНИШ. Знарок уходит из СКА. А из сборной? По информации «СЭ», главный тренер СКА Олег Знарок покидает свой пост. В следующем сезоне командой из Санкт-Петербурга будет руководить Илья Воробьев . При этом существует вероятность, что Знарок не повезет сборную России на чемпионат мира в Дании в мае. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

ОПЯТЬ… Курс рубля рухнул. Что будет с российским футболом В понедельник 9 апреля на Московской бирже началось снижение курса рубля. Евро подорожал почти на три рубля, а доллар — почти на два. Во вторник падение продолжилось: утром евро преодолел отметку в 76 рублей впервые с мая 2016 года, а доллар торговался выше отметки 61 рубль впервые с начала января 2017-го. Как это все скажется на многострадальном российском футболе?

НЕОЖИДАННОСТЬ. Плевок в протянутую руку. О конфликте Мусы и Гончаренко В понедельник в заключительном матче тура ЦСКА проиграл «Динамо» (1:2), позволив «Локомотиву» и "Спартаку" уйти в отрыв в чемпионской гонке. А символом этого поражения стал поступок Ахмеда Мусы . Форвард армейцев после замены демонстративно не пожал руку Виктору Гончаренко.

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Самедов : «Не согласен, что календарь „Спартака“ легче, чем у „Локо“ Полузащитник „Спартака“ Александр Самедов стал гостем программы „Начистоту“, а незадолго до съемки передачи рассказал в интервью „СЭ“ о матче с „Анжи“, календаре „Локомотива“, Павле Погребняке и о том, почему он заглянул в телефон во время матча с Францией.

ОТКАЗНИК. Радулов опять отказался от сборной. Это очень плохо для всех Сборная России по хоккею — не идеальный коллектив, в котором никогда не бывает споров и противоречий. Но уже на протяжении больше, чем десяти лет, она была местом притяжения для наших звезд любой величины. И тут Александр Радулов объявил, что не сыграет за национальную команду на чемпионате мира. Объясняем, почему звезда „Далласа“ стал отказником.

НЕ ВРЕМЯ ХАБИБА. Для Макгерора и Мейвезера придумали особые правила Разговоры о том, что боксер Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор могут встретиться в повторном поединке, идут давно. Вначале верилось в этом с трудом. Во-первых, реванш на ринге смысла не имеет, так как закончится он так же, как и первый бой — то есть поражением Макгрегора. Во-вторых, бой в октагоне тоже маловероятен, потому что Мейвезер — не дурак и не пойдет на убой. Но сейчас эти разговоры получили новый импульс.

БОРЬБА. Драчев против Майгурова. Кто спасет наш биатлон, и как именно? В борьбе за кресло главы Союза биатлонистов России сошлись два очень серьезных конкурента. Ситуация еще может измениться, причем не раз, но пока все идет к тому, что в мае нас ждут настоящие выборы главы Союза биатлонистов России. Не такие, когда с итогами все понятно задолго до начала голосования, а полноценные. Сегодня сравниваем стартовые позиции функционеров.

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