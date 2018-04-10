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Совладелец «Нью-Йорк Айлендерс»: Этот сезон владельцы провалили, приносим извинения болельщикам
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Совладелец «Нью-Йорк Айлендерс»: Этот сезон владельцы провалили, приносим извинения болельщикам 

Советский спорт 26 минут назад
— Для того, чтобы добиться успеха, нам крайне важно, по нашему мнению, внимательно проанализировать, что было в прошлом, оценить наши ресурсы, как коммерческие, так и хоккейные. Могу сказать, что этот сезон владельцы провалили. Мы приносим извинения болельщикам. Но я хочу подтвердить, что мы стремимся к победе и обеспечим команду ресурсами для этого, — передает слова Ледеки официальный сайт НХЛ.
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Напомним, что в этом сезоне «Айлендерс» не смогли пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли во второй раз подряд и в восьмой за 12 лет под руководством Сноу. Команда завершила чемпионат на 11 месте в Восточной конференции, имея на счету 80 очков и отстав от зоны плей-офф на 17 баллов.
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