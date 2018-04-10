Тамара Москвина вернулась к работе после после операции на колене

Тренер Тамара Москвина вернулась к работе с фигуристами после операции по замене коленного сустава. Москвина возглавляет школу парного катания в Санкт-Петербурге. Ее подопечные четырежды побеждали на Олимпийских играх и восемь раз выигрывали чемпионаты мира.

— Женщинам свойственно постоянно менять сумочки, драгоценности, я же решила, что могу позволить себе более дорогостоящее приобретение — поменять коленный сустав, — цитирует «Р-Спорт» Москвину. — Сама процедура прошла достаточно легко, так что сейчас спустя три недели после операции я уже сама сижу за рулем и присутствую на тренировках в своей школе. Правда пока еще работаю без коньков.

Восстановление проходит не слишком гладко, поскольку в моем возрасте организм уже отвык от физических нагрузок, а для правильной реабилитации нужно постоянно делать специальные упражнения. Я даже задержалась в клинике, поскольку понимала, что вряд ли смогу досконально выполнять предписания врачей — на то, чтобы заставлять себя каждодневно заниматься физкультурой, уже, видимо, не хватает силы воли.