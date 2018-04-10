Останется ли в ФНЛ команда из Нижнего Новгорода? Положение шаткое

В Нижнем Новгороде построили 45-тысячную футбольную арену. Но уже в следующем сезоне местной команды может не быть даже в ФНЛ.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

За семь туров до конца чемпионата нижегородский «Олимпиец» имеет 34 очка и занимает 14 место. С точки зрения турнирного положения ничего страшного не происходит. Но всего лишь на два очка отстает «Луч-Энергия», на три — «Томь» и «Тюмень». Эти коллективы находятся в зоне вылета. В любой момент нижегородская команда может оказаться на их месте.

В 2018-м году «Олимпиец» не одержал ни одной победы. В общей сложности бызвыигрышная серия команды насчитывает уже семь матчей. Это вторая по продолжительности неудачная серия коллектива в сезоне. Летом и осенью был отрезок длиною в 11 матчей без побед!

Есть сразу два игровых момента, которые вызывают тревогу:

1. Прямолинейность

«Перед игрой нас беспокоили длинные передачи и подборы «Олимпийца». Больше ничего», — сказал на минувших выходных главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко , чьей команде удалось победить нижегородцев на выезде (2:1). Чтобы застраховаться от подобных моментов, калининградцы при малейшей возможности отодвигали игру от своих ворот: если хозяева делали передачу своему вратарю, то гости тут же обрушивались в прессинг, заставляя вратаря играть длинной передачей. Пас голкипера был нестрашен, так как зона подбора была смещена в центр поля.

По итогам 31 тура «Олимпиец» забил 31 гол. Но лишь 15 из них команда провела с игры — по 0,5 мяча за матч. Большая часть из них — 8 — стала следствием подач и прострелов с флангов. Кстати, после прямых забросов мяча из глубины, которые отмечал Черевченко, забито всего два мяча. В большей степени они помогают «Олимпийцу» обосноваться на чужой половине. Непосредственно угроза воротам исходит с флангов.

2. Неготовность удержать преимущество

В такой ситуации спасительным для «Олимпийца» могло бы стать умение играть по результату. Но сильной стороной команды это не назовешь. Семь раз «Олимпиец» терял преимущество в счете, дважды даже позволял сопернику возвращаться в игру со счета 0:2.

Последний матч, в котором «Олимпиец» выигрывал 2:0, но победу не удержал, случился 1 апреля — со «Спартаком-2» (2:2). В этой встрече «Олимпиец» играл в большинстве с 20-й минуты и уже в первой половине матча забил два мяча. В перерыве Николай Писарев решил уйти от игры в пять защитников и перейти к четверке, убрав с поля Никиту Малярова . В итоге один из голов красно-белые забили после прострела с бровки, на которой играл Маляров.

Решение перейти к более атакующему варианту странно по трем причинам: а) «Спартак» умеет играть на контратаках; б) «Олимпийцу» тяжело даются голы; в) «Олимпиец» играл в гостях. После игры Писарев отметил, что игра на контратаках была на руку сопернику, и сказал, что замены игру не усилили. Но у «Олимпийца» не было надобности ни раскрываться, ни перестраивать игру.

ЧТО ГОВОРИТ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР?

Наставник «Олимпийца» Николай Писарев о слабостях в действиях команды не говорит. Часто тренер отмечает, что поражения его команда не заслуживала. Как после матча с «Балтикой» (1:2). Но на самом деле калининградцы моментов создали больше, как и опасных подходов. В частности, чаще били из штрафной. Чтобы понять это, достаточно посмотреть замечательный по своей информативности обзор матча от «Олимпийца» — в нем зафиксированы как голевые моменты, так и опасные подходы к воротам. То, что нужно болельщикам, которые не смогли посмотреть игру.

Почему тогда «Олимпиец» стоит непосредственно над зоной вылета? Какие альтернативные факторы есть у неудачи? Две из причин неудач Писарев называл по ходу сезона несколько раз. Поэтому на них логично остановиться. А третья вытекает из действий тренера.

1. Игры в Дзержинске

На данный момент на своем поле «Олимпиец» сыграл 16 матчей, все состоялись в Дзержинске. Братец Гугл подсказывает, что областной город и Нижний Новгород разделяют 39 километров. Здесь «Олимпиец» выиграл лишь трижды, шесть игр завершились вничью. Писарев неоднократно повторял, что у команды нет чувства домашнего стадиона.

Но может ли быть настолько критичным отсутствие своего поля? Ярославский «Шинник» 11 матчей провел в Караваево. Населенном пункте, расположенном в 95 километрах от Ярославля! Это не помешало команде Александра Побегалова одержать пять побед и дважды сыграть вничью.

«Олимпиец» в Дзержинске в среднем поддерживало 925 человек. За «Шинник» в Караваево со стадиона в среднем болело 509 зрителей.

2. Психология

Часто Николай Писарев затрагивает тему психологии.

Так было осенью, когда у команды началась череда неудач: «Есть проблемы психологического плана. Серия поражений привела ребят к боязни ошибиться. Она давит на каждого и, увы, не приводит к положительным результатам».

В 2018-м году такое уже тоже произошло. После игры с «Тюменью» (0:0), первой в новом году. Писарев: «Нам не удалось добавить по сравнению с товарищескими встречами. Перед матчами я говорил ребятам, что никакая официальная игра не сравнится с товарищеской. Уделим время работе над психологией».

Вторая неудачная серия «Олимпийца» в сезоне намекает, что проблемы не только в психологии. Или совсем не в ней.

3. Судейство

О судействе Николай Писарев не говорит. Но не делает это не по той причине, что спартаковец Массимо Каррера. Итальянец признавался, что просто не желает об этой теме думать и давать повод мыслить о ней команде. Писарев не хочет нарываться на неприятности в виде санкций, выплескивая негативные эмоции, которые у него оставляет порой работа арбитра матча.

Если на пресс-конференциях тренер себя сдерживает, то на поле эмоции проявляет — однажды Писарев был дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи.

КАК КОМАНДА РАБОТАЛА НА ТРАНСФЕРНОМ РЫНКЕ?

По данным transfermarkt в этом сезоне «Олимпиец» не потратил на новичков ни копейки. Как и еще 18 команд ФНЛ! Но свободными агентами и игроками в аренду команда усиливалась, подписав 21 новичка! В том числе имеющих опыт игры в премьер-лиге Виталия Федорива Игоря Безденежных . Из чемпионата Румыния в Россию перебрался полузащитник Дану Спэтару, из первенства Хорватии — хавбек Ловре Чирьяк

Новичков подбирал тренерский штаб совместно с селекционным отделом.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Впереди у команды семь матчей, три из них домашние. Они пройдут на новенькой арене «Нижний Новгород». Здесь состоятся игры «Олимпийца» с конкурентами — «Зенитом-2», «Ротором» и «Лучом-Энергией». В этих встречах определится, покинет или нет «Олимпиец» ФНЛ.

Лучше всех из названных коллективов в 2018 году выступает «Ротор». Под руководством Сергея Павлова волгоградцы уже набрали 13 очков! Результаты «Зенита-2» и «Луча» чуть хуже — 6 очков и 5. «Олимпиец» в нынешнем году лишь четыре раза сыграл вничью.

Тренеры конкурентов «Олимпийца» заряжены уверенностью, которую Писарев не излучает. Наставник «Луча» Александр Григорян сказал, что не допустит вылета команды. Тренер «Ротора» Павлов дает подобное понять игрой. Константин Зырянов , работая с молодыми футболистами «Зенита-2», просит ребят играть в футбол и наслаждаться им. «Будете наслаждаться — все будет получаться, и победы будут», — говорит тренер.

КАКИЕ КОЗЫРИ ЕСТЬ У «ОЛИМПИЙЦА»?

Стандарты — главный козырь «Олимпийца». Шесть мячей нижегородцы забили после подач с угловых, четыре в результате навесов со штрафных, два стали следствием разыгранных аутов, по одному были проведены ударами с пенальти и со штрафного. Из пяти мячей в 2018-м году четыре «Олимпиец» забил после стандартов.

Другой козырь нижегородцев — неуступчивость. Его отметил наставник «Тамбова» Андрей Талалаев

Но хватит ли этого для сохранения места в ФНЛ?