В Нижнем Новгороде начал работу официальный магазин ЧМ-2018

Нижний Новгород стал четвёртым городом-организатором чемпионата мира — 2018, в котором открылся магазин с официальной лицензионной продукцией турнира, сообщается в пресс-релизе ФИФА. «До начала чемпионата мира осталось 65 дней, открытие магазина в Нижнем Новгороде — это очередная важная веха перед стартом турнира. Нижегородцам особенно приятно, что это первый официальный магазин с атрибутикой турнира, открытый в Приволжском федеральном округе.

Хочу обратить внимание, что практически вся одежда, которая представлена в этом магазине, производится в Нижнем Новгороде. В дальнейшем планируется открыть ещё магазины в популярных туристических местах Нижнего Новгорода», — сказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский