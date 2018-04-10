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В Нижнем Новгороде начал работу официальный магазин ЧМ-2018
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В Нижнем Новгороде начал работу официальный магазин ЧМ-2018 

Чемпионат.com 20 минут назад
Нижний Новгород стал четвёртым городом-организатором чемпионата мира — 2018, в котором открылся магазин с официальной лицензионной продукцией турнира, сообщается в пресс-релизе ФИФА. «До начала чемпионата мира осталось 65 дней, открытие магазина в Нижнем Новгороде — это очередная важная веха перед стартом турнира. Нижегородцам особенно приятно, что это первый официальный магазин с атрибутикой турнира, открытый в Приволжском федеральном округе.
Хочу обратить внимание, что практически вся одежда, которая представлена в этом магазине, производится в Нижнем Новгороде. В дальнейшем планируется открыть ещё магазины в популярных туристических местах Нижнего Новгорода», — сказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
В открытии магазина приняли участие послы Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Дмитрий Булыкин и Дарья Шкурихина. Магазин располагается в нижегородском торгово-развлекательном комплексе «Небо» (ул. Большая Покровская, 82).
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