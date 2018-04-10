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Спортсмены из Химок провели мастер-класс в школе №281
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Спортсмены из Химок провели мастер-класс в школе №281 

Управа района Бабушкинский 25 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Спортивный праздник для обучающихся «Л» и «М» классов и их родителей состоялся в школе № 281. Впервые в истории школы на мероприятии присутствовали игроки баскетбольного клуба «Химки-2», «Химки-Подмосковье» и основной команды «БК „Химки“.
Под руководством тренера социальной программы „One Team“ заслуженного мастера спорта Виталия Носова спортсмены провели мастер-класс, а гости из 3 „Е“ класса УК № 2 поздравили участников праздника зажигательными танцами.
Обучающиеся вместе с родителями и гостями принимали активное участие в эстафетах и тематических флешмобах. Было много музыки, улыбок и положительных эмоций. (ео)
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