Олимпийский чемпион, председатель Совета ветеранов ЦСКА Сергей Тараканов поделился ожиданиями от серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и подмосковными «Химками».
"ЦСКА — очевидный фаворит этой пары. Уверен, что у армейцев подобрался сильнейший состав за последнее время. Они лишились непредсказуемости и гениальности с уходом Милоша Теодосича, но приобрели стабильность после приобретения Серхио Родригеса. В команде очень высокая взаимозаменяемость.
Практически все игроки готовы брать инициативу на себя. Единственная проблема, с которой может столкнуться московский клуб, — травма Кайла Хайнса. Он, по-видимому, пропустит эту серию. В начале января Кайл уезжал в США — клуб тут же уступил "Локомотив-Кубани" и в целом смотрелся в защите не так сильно", — цитирует Тараканова газета «Известия».
Первый матч между ЦСКА и «Химками» пройдет 17 апреля на домашнем стадионе армейцев.