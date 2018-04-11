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Олимпийский чемпион назвал фаворита серии 1/4 плей-офф Евролиги ЦСКА — «Химки»
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Олимпийский чемпион назвал фаворита серии 1/4 плей-офф Евролиги ЦСКА — «Химки» 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион, председатель Совета ветеранов ЦСКА Сергей Тараканов поделился ожиданиями от серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и подмосковными «Химками».
"ЦСКА — очевидный фаворит этой пары. Уверен, что у армейцев подобрался сильнейший состав за последнее время. Они лишились непредсказуемости и гениальности с уходом Милоша Теодосича, но приобрели стабильность после приобретения Серхио Родригеса. В команде очень высокая взаимозаменяемость.
Практически все игроки готовы брать инициативу на себя. Единственная проблема, с которой может столкнуться московский клуб, — травма Кайла Хайнса. Он, по-видимому, пропустит эту серию. В начале января Кайл уезжал в США — клуб тут же уступил "Локомотив-Кубани" и в целом смотрелся в защите не так сильно", — цитирует Тараканова газета «Известия».
Первый матч между ЦСКА и «Химками» пройдет 17 апреля на домашнем стадионе армейцев.
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