Олимпийский чемпион назвал фаворита серии 1/4 плей-офф Евролиги ЦСКА — «Химки»

Олимпийский чемпион, председатель Совета ветеранов ЦСКА Сергей Тараканов поделился ожиданиями от серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и подмосковными «Химками».

"ЦСКА — очевидный фаворит этой пары. Уверен, что у армейцев подобрался сильнейший состав за последнее время. Они лишились непредсказуемости и гениальности с уходом Милоша Теодосича , но приобрели стабильность после приобретения Серхио Родригеса . В команде очень высокая взаимозаменяемость.

Практически все игроки готовы брать инициативу на себя. Единственная проблема, с которой может столкнуться московский клуб, — травма Кайла Хайнса . Он, по-видимому, пропустит эту серию. В начале января Кайл уезжал в США — клуб тут же уступил "Локомотив-Кубани" и в целом смотрелся в защите не так сильно", — цитирует Тараканова газета «Известия»

Первый матч между ЦСКА и «Химками» пройдет 17 апреля на домашнем стадионе армейцев.