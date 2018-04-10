Алексей Бадюков: «На Знарка многое свалилось в этом сезоне. он имеет право отдохнуть»

— Главный тренер СКА Олег Знарок покидает свой пост. Что об этом думаете?

— Если бы Олег Валерьевич остался, никто не был бы против. Но поскольку он ушел, значит, решил отдохнуть. На него многое свалилось в этом сезоне. Он с блеском вышел из этой ситуации, победив на Олимпиаде. Конечно, у него есть право отдохнуть.

— По некоторой информации, Знарок не повезет сборную России на чемпионат мира.

— В этом я вижу прекрасный шанс проявить себя его помощникам. С 2014 года была организована не только команда под названием «Красна машина», а и тренерская команда квалифицированных единомышленников с огромным опытом. Все рвутся в бой и переживать за тренерский штаб нам не стоит. Кто бы там ни был, все получили огромный, а главное, победный опыт того, как себя вести на таких турнирах.

— Илья Воробьев может сменить Олега Знарка в СКА. Как к этому относитесь?

— Положительно. Это для него очень серьезное испытание, как и для любого тренера. Не каждому удается постоянно поддерживать реноме свое и клуба. Воробьев всегда ставит высокие задачи и перед собой, и перед командой. Честно говоря, это одна из тех кандидатур, которая не вызывает сомнений.

— Готов ли Воробьев к совмещению работы в СКА и сборной России?