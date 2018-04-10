Джон Таварес: Не думаю, что руководству «Айлендерс» не нужны победы

— Все знают, что я очень хочу победить, а я знаю, что и они очень этого хотят. Не думаю, что им не нужны победы. Они работают каждый день, делают все, чтобы создать для нас оптимальные условия, чтобы мы могли проявить лучшие качества, добиться успеха и каждый год боролись за Кубок Стэнли. Нет никаких сомнений, что они сильно хотят победить. Я давно их знаю. Они верят мне, я верю им. И я верю, что они все сделают правильно. Но я не могу это контролировать, — передает слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Джон Таварес: У «Айлендерс» есть будущее, есть перспективы

Ранее совладелец «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Ледеки заявил, что в провальном для команды сезоне виноваты владельцы клуба.

Напомним, что в этом сезоне «Айлендерс» не смогли пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли во второй раз подряд. Команда завершила чемпионат на 11 месте в Восточной конференции, имея на счету 80 очков и отстав от зоны плей-офф на 17 баллов.