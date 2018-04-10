Юные жители Войковского успешно справились с испытаниями олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

Команда «Факел» шестых классов школы №717 Войковского с успехом завершила свое участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».

— Олимпиада даёт школьникам всех возрастов прекрасную возможность показать свои способности, развлечься, расширить кругозор, посетить много новых мест, познакомиться с интересными людьми и фактами! Ребята принимали участие в олимпиаде во второй раз. В этом году они посетили девять объектов, набрав 454 балла, — заявил представитель школы.

Дети побывали в парках «Покровское-Стрешнево», парке Дружбы и парке Северного речного вокзала, Музее современной истории России, Булгаковском доме и других культурных объектах. (ео)