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Юные жители Войковского успешно справились с испытаниями олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
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Юные жители Войковского успешно справились с испытаниями олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Команда «Факел» шестых классов школы №717 Войковского с успехом завершила свое участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
— Олимпиада даёт школьникам всех возрастов прекрасную возможность показать свои способности, развлечься, расширить кругозор, посетить много новых мест, познакомиться с интересными людьми и фактами! Ребята принимали участие в олимпиаде во второй раз. В этом году они посетили девять объектов, набрав 454 балла, — заявил представитель школы.
Дети побывали в парках «Покровское-Стрешнево», парке Дружбы и парке Северного речного вокзала, Музее современной истории России, Булгаковском доме и других культурных объектах. (ео)
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