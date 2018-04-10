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Кожевников: Знарок просто устал
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Кожевников: Знарок просто устал 

RT на русском 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможный уход Олега Знарка с поста главного тренера СКА.
«Не могу сказать, что возможный уход Знарка меня сильно удивит, всё-таки об этом говорят не первый день. В СКА он отдал себя всего, в прошлом году завоевал с питерцами Кубок Гагарина. Плюс, давайте не забывать, что параллельно тренер трудился со сборной и выиграл с ней Олимпийские игры. Не исключено, что Олег Валерьевич просто устал. А может он не сошёлся с клубом по каким-то вопросам, пока остаётся только гадать. Другой важный момент — СКА ждёт серьёзная перестройка состава, многие возрастные хоккеисты покинут команду. Не будет ничего удивительного, если обновлённый коллектив возглавит новый тренер. Знарок же — специалист заслуженный. Неслучайно он и со средним по уровню «Динамо» дважды выиграл Кубок Гагарина», — заявил Кожевников в интервью RT.
Также эксперт рассказал, что думает о возможном приходе в СКА экс-наставника магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва.
«Воробьёв — хороший тренер, привёл к победе в Кубке Гагарина «Металлург». Но тогда он пришёл в Магнитогорске на всё готовое. Там он долго был вторым, а после ухода Майка Кинэна на административную должность возглавил коллектив. В Питере, как уже говорилось, придётся строить фактически новый коллектив, и это куда более сложная задача. СКА — серьёзный клуб, многое будет зависеть от того, как Илья построит отношения с хоккеистами, а там полно звёздных ребят с характером. Работа предстоит серьёзная. Посмотрим, как Воробьёву удастся с ней справиться, если он действительно возглавит СКА. В таком случае, дай бог ему удачи», — добавил Кожевников.
Ранее в СМИ появилась информация, что Знарок покинет СКА, а его место займёт Воробьёв.
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