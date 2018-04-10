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Полузащитник «Тосно» Мирзов: отбил пятку на морозе, сейчас играю через боль
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Полузащитник «Тосно» Мирзов: отбил пятку на морозе, сейчас играю через боль 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов рассказал о последствиях повреждения, полученного в матче с «Уралом» (2:2) в 25-м туре РФПЛ. Игрок заработал пенальти, реализованный Павлом Погребняком, и на 62-й минуте был заменён на Рикардиньо. «После матча с „Уралом“ нога ещё побаливает, я восстанавливаюсь. Надеюсь, буду готов к следующей игре.
Я отбил пятку ещё месяц назад в матче с „Рубином“. В тот день играли на морозе, поле было замёрзшим — и я повредил опорную ногу во время удара. До сих пор не могу вылечить её до конца, пятка болит.
Никакого серьёзного повреждения, просто ноге нужен покой, а мы сейчас должны доиграть сезон. Выступаю через боль, потом вылечу», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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