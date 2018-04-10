Легенда «Зенита» не понимает решение Манчини по Дзюбе и Шатову

"Даже не знаю, нужно ли что-то объяснять: если у тебя в команде есть такие игроки, странно, что ты их не используешь. Вдвойне странно, если вынуждаешь уйти в аренду. Шатов — один из самых талантливых игроков России. Дзюба забивает каждую неделю. Кстати, надеюсь, он вернется в сборную! Повторюсь: не знаю всей ситуации изнутри, может, Манчини и прав — я действительно не в курсе. Но наблюдать за тем, что происходит, очень обидно. Даже из Бельгии", — приводят слова Ломбертса российские СМИ.

Напомним, что этой зимой 29-летний Дзюба перешел на правах аренды в тульский «Арсенал», провел за клуб 5 матчей и забил 4 гола. Что касается 27-летним Шатовым, то он арендован «Краснодаром» и забил 1 мяч в 5 поединках за «быков».