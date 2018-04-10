Ещё
Легенда «Зенита» не понимает решение Манчини по Дзюбе и Шатову
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легенда «Зенита» не понимает решение Манчини по Дзюбе и Шатову 

Soccer News 1 час назад
Бывший футболист "Зенита" Николас Ломбертс уверен, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов могли бы пригодиться «Зениту» в концовке сезона.
"Даже не знаю, нужно ли что-то объяснять: если у тебя в команде есть такие игроки, странно, что ты их не используешь. Вдвойне странно, если вынуждаешь уйти в аренду. Шатов — один из самых талантливых игроков России. Дзюба забивает каждую неделю. Кстати, надеюсь, он вернется в сборную! Повторюсь: не знаю всей ситуации изнутри, может, Манчини и прав — я действительно не в курсе. Но наблюдать за тем, что происходит, очень обидно. Даже из Бельгии", — приводят слова Ломбертса российские СМИ.
Напомним, что этой зимой 29-летний Дзюба перешел на правах аренды в тульский «Арсенал», провел за клуб 5 матчей и забил 4 гола. Что касается 27-летним Шатовым, то он арендован «Краснодаром» и забил 1 мяч в 5 поединках за «быков».
Soccer News: последние новости
"Шахтер" продлил контракт с основным вратарем FA отменила красную карточку хавбека "Арсенала" Геркус: "Локомотив" задачу на сезон уже выполнил"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погребняк прокомментировал решение РФС
Хоккеист Сёмин устроил скандал на дороге
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Назван кандидат на замену Знарка
Промес признан MVP 25-го тура РФПЛ
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение