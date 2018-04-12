Никитин анонсировал программу редевелопмента центра Нижнего Новгорода

Туристский потенциал Нижегородской области используется не более чем на 40%. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин в интервью программе телеканала «Россия 24».

По его словам, к 2020 году планируется довести туристский поток до 3 млн человек в год. Для чего необходима комплексная работа по сохранению исторического наследия.

«Сейчас мы разрабатываем программу редевелопмента центра Нижнего Новгорода, — заявил Никитин. — В городе сохранилось немало ценных объектов. Гости и жители должны воспринимать это наследие как единое целое».

Также в ходе интервью были затронуты вопросы инвестиционного и промышленного потенциала.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-5 городов России по длительности пребывания туристов.