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Никитин анонсировал программу редевелопмента центра Нижнего Новгорода
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Никитин анонсировал программу редевелопмента центра Нижнего Новгорода 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Туристский потенциал Нижегородской области используется не более чем на 40%. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин в интервью программе телеканала «Россия 24».
По его словам, к 2020 году планируется довести туристский поток до 3 млн человек в год. Для чего необходима комплексная работа по сохранению исторического наследия.
«Сейчас мы разрабатываем программу редевелопмента центра Нижнего Новгорода, — заявил Никитин. — В городе сохранилось немало ценных объектов. Гости и жители должны воспринимать это наследие как единое целое».
Также в ходе интервью были затронуты вопросы инвестиционного и промышленного потенциала.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-5 городов России по длительности пребывания туристов.
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