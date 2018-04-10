Уникальный подарок

Хочу пройти с девушкой по ночному парку, ткнуть пальцем в небо и сказать: «Эту звезду я дарю тебе».

Банально? Ну не банальнее букета роз. Не давал мне сделать этот сопливый поступок лишь вероятность, что все звезды уже кому-то дарены и не раз.

Значит, на Земле живут тысячи счастливых обладательниц ручки от ковша Большой Медведицы, пятки Стрельца, жала Скорпиона и пупка Дельфина . А уж альфу Центавра наверняка еще какой-нибудь хитрый древний грек преподнес смазливой афинянке. И уж совсем конченым подлецом надо быть, чтобы дарить Полярную звезду: все равно что обручальное кольцо из ломбарда.

В общем, прихоти моей было бы не суждено сбыться, если б не американские астрономы, открывшие намедни новую звезду. Они дали ей запоминающееся название MACS J1149 Lensed Star 1.

Потом подумали и дали второе имя — Икар. Звезда эта, между прочим, самая далекая: прозябает в девяти миллиардах световых лет от нас. Уникальный подарок. Сегодня же вечером, если какой-нибудь шустрый читатель не опередит, подарю…