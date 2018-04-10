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Пятов продлил контракт с «Шахтером»
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Пятов продлил контракт с «Шахтером» 

Советский спорт 50 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Сообщается, что контракт продлен на 2,5 года. 33-летний Андрей Пятов перешел в «Шахтер» в 2006 году из полтавской «Ворсклы». За это время в форме «горняков» провел 378 матчей во всех турнирах и завоевал 21 трофей: семь раз становился чемпионом Украины (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017), шесть раз поднимал над головой Кубок страны (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017) и семь раз — национальный Суперкубок (2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017), является обладателем Кубка УЕФА 2009 года. «Очень счастлив, что продлил контракт с „Шахтером“. Я уже 11 лет в команде, многого добился вместе с „горняками“. Донецкий клуб продолжает ставить перед собой самые амбициозные цели, и очень приятно, что на меня рассчитывают руководители и тренерский штаб.
Сбавлять обороты не собираюсь, планирую и дальше поддерживать ту форму, которую набрал. Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в „Шахтере“. Даже не помню, кажется, это четвертый контракт. Мое сердце принадлежит донецкому клубу, и я буду стремиться защищать оранжево-черные цвета как можно дольше», — сказал Пятов.
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