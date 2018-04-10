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Генменеджер «Нэшвилла»: Мы подписали Толванена, чтобы углубить состав, строя долгосрочные планы
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Генменеджер «Нэшвилла»: Мы подписали Толванена, чтобы углубить состав, строя долгосрочные планы 

Советский спорт 1 час назад
— Решение будет принимать Лавиолетт. Я уже говорил, что он многого ждал, приехав сюда. Он здорово провел этот сезон, добился успеха. Мы подписали его, чтобы углубить состав, строя долгосрочные планы. Нам надо понять, где он будет играть, как он впишется в нашу команду. Меня радуют его успехи, то, что он подписал контракт, провел три матча, ездит с командой, набирается опыта. Давайте постучим по дереву, мы не знаем, как все сложится, — передает слова Пойла официальный сайт НХЛ.
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Напомним, что «Нэшвилл» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли встретится с «Колорадо». «Предаторз» заняли первое место в Центральном дивизионе и будут иметь преимущество своего льда.
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