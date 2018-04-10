Леонид Калошин: «Система VAR — для клубов. Многие судьи до сих пор против»

Делегат УЕФА Леонид Калошин подчеркнул, что система видеоассистента арбитра (VAR) будет введена в чемпионате России, но пока говорить об этом рано. По его словам, в России не хотят использовать VAR в «сыром» виде.

— Тестирование продолжается, и на матче «Динамо» — «Краснодар» будем проводить тренировку с привлечением видеоассистентов, — сказал Калошин в интервью передаче «Свисток». — Есть определенные проблемы. Например, я посмотрел несколько эпизодов из чемпионата Китая, и там все выглядит достаточно «сыро». Не хотелось бы, чтобы в таком виде это запускалось в России.

Сейчас нет смысла привязываться к конкретной дате. Главное, чтобы все было готово.

Эта система для клубов, а не судей. Многие судьи против этой системы до сих пор.