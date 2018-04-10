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Свен Ульрайх: «Привыкаю к роли первого номера в „Баварии“
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Свен Ульрайх: «Привыкаю к роли первого номера в „Баварии“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх отметил, что был рад помочь команде пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. По словам 29-летнего немца, он постепенно привыкает к роли основного голкипера. Основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер получил травму плюсневой кости в сентябре 2017 года и еще не восстановился.
— В нынешнем сезоне я стал первым номером в команде, и на меня легла большая ответственность, — приводит пресс-служба УЕФА слова Ульрайха. — Стараюсь вносить вклад в общие достижения и привыкаю к роли. Рад, что смог помочь «Баварии» оказаться в четвертьфинале Лиги чемпионов и хорошо сыграть в чемпионате Германии.
Ульрайх перешел в «Баварию» в 2015 году из «Штутгарта». В текущем сезоне он провел 36 матчей, в которых пропустил 29 мячей.
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Севилья» пройдет в среду, 11 апреля. В первой игре мюнхенская команда победила со счетом 2:1. «СЭ» проведет трансляцию встречи.
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