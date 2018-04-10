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Калошин: не стоило назначать пенальти, когда Адриано упал в штрафной «Анжи»
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Калошин: не стоило назначать пенальти, когда Адриано упал в штрафной «Анжи» 

Чемпионат.com 58 минут назад
Делегат УЕФА Леонид Калошин в эфире программы «Свисток» разобрал спорные судейские эпизоды в матче 25-го тура РФПЛ «Анжи» — «Спартак» (1:4). Встречу обслуживала бригада Сергея Лапочкина.
«На 26-й минуте Луис Адриано упал в чужой штрафной. Момент сложный. Но, на мой взгляд, в этой ситуации верным решением было продолжить игру и не назначать пенальти. Произошёл достаточно естественный контакт ноги Адриано с коленом защитника. Это не зацеп, не подножка и не удар. На 74-й минуте ситуация глобально была такой же, просто в другую сторону. Есть какой-то контакт ноги защитника «Спартака» с ногой нападающего «Анжи». Нападающий теряет равновесие и падает. Это не повод для назначения пенальти», — сказал Калошин.
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