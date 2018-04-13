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Валерий Масалитин: После второго гола ЦСКА оживилась вся страна
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Валерий Масалитин: После второго гола ЦСКА оживилась вся страна 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Эмоции конечно, положительные, так как 60-75 минут интрига жила. В начале первого тайма чуть-чуть побаивались соперника, но потом смогли забить гол. Были еще моменты у команды, пенальти можно было ставить. Если бы армейцы ушли на перерыв со счетом 2:0, неизвестно, как бы все в итоге обернулось.
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После второго гола оживилась вся страна. Появилась надежа, что удастся забить третий мяч. Все еще больше стали переживать. К тому же «Арсенал» ничего не мог создать. И сзади, и в середине, и спереди у ЦСКА были хорошие подходы, но немного не хватило сил. На мой взгляд, поторопились с заменой Бистровича. Нужно было менять или Муса, или Чалова. Я не знаю, какое самочувствие у Бистровича, но по игре он совсем не выпадал, — передает слова Масалитина Euro-Football.Ru
Напомним, что ЦСКА по сумме двух матчей уступил «Арсеналу» (1:4, 2:2) и завершил борьбу в Лиге Европы.
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