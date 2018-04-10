Суд на Украине разрешил арестовать российское судно, добывавшее песок в Крыму

По его данным, ведомство расследует уголовное дело по факту незаконной добычи песка в Чёрном море. Судно принадлежит российской компании Trans Services Maritime. Песок используется для строительства моста в районе Керчи.