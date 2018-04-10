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Суд на Украине разрешил арестовать российское судно, добывавшее песок в Крыму
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Суд на Украине разрешил арестовать российское судно, добывавшее песок в Крыму 

Говорит Москва 1 час назад
По его данным, ведомство расследует уголовное дело по факту незаконной добычи песка в Чёрном море. Судно принадлежит российской компании Trans Services Maritime. Песок используется для строительства моста в районе Керчи.
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