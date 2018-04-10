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FA отменила красную карточку полузащитника «Арсенала»
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FA отменила красную карточку полузащитника «Арсенала» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Футбольная ассоциация Англии отменила удаление полузащитника «Арсенала» Мохаммеда эль-Ненни в матче 33-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:2), сообщает Evening Standard.
По сведениям издания, в FA посчитали, что арбитр слишком жестоко наказал игрока за толчок защитника «Саутгемптона» Седрика Соареша.
Теперь «канониры» могут рассчитывать на него в ближайших матчах АПЛ, тогда как в случае сохранения наказания в силе Мохаммед, согласно регламенту, пропустил бы три поединка.
В текущем сезоне 25-летний эль-Ненни сыграл в 25 матчах за «Арсенал» во всех турнирах и отличился 1 голом.
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