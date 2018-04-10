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Шляхтин: спортивный директор «Лады» Макаров покинет хоккейный клуб
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Шляхтин: спортивный директор «Лады» Макаров покинет хоккейный клуб 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что такого финансирования, как в КХЛ «Лада» в ВХЛ не получит. Шляхтин также добавил, что спортивный директор клуба Владимир Вдовин уже покинул свой пост.
— Владимир Вдовин уже покинул свой пост, — цитирует РИА «Новости» Шляхтина. — Пока не могу сказать, кто займет его место, ведется работа. Спортивный директор Вадим Макаров тоже покинет клуб, когда закончится его контракт в конце апреля. Документы в ВХЛ клуб пока не подавал, нам нужно определиться будут ли оба клуба «Лада» и ЦСК ВВС из Самарской области играть в чемпионате ВХЛ.
Естественно, что такого финансирования, как в КХЛ тольяттинский клуб в ВХЛ не получит. Этот вопрос в данный момент тоже на стадии проработки.
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