«Мордовия» победила «Волгу» и продлила беспроигрышную серию до 16 матчей

«Мордовия» обыграла ульяновскую «Волгу» в матче 18-го тура первенства России в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. Саранский клуб лидирует в таблице с 13 победами и 3 ничьими.

Первенство России

Группа «Урал-Приволжье»

Голы: Малаховский, 40 (0:1). Малаховский, 67 — с пенальти (0:2). Наговицин, 69 (0:3). Чадов, 88 (0:4).

"Сызрань-2003" (Сызрань) — «Носта» (Новотроицк) — 1:0 (1:0)

Гол: Березун, 44.

"Урал-2" (Екатеринбург) — «Анжи-Юниор» (Зеленодольск) — +:—

Голы: Кива, 7 (0:1). Тюкалов, 35 (0:2). Янушковский, 48 — с пенальти (0:3). Кива, 63 (0:4). Дмитрюк, 65 (1:4).

"Челябинск" — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (1:0)

Голы: Игнатьев, 37 (1:0). Игнатьев, 50 (2:0).

"Мордовия" (Саранск) — «Волга» (Ульяновск) — 2:0 (1:0)

Голы: Маркин, 26 (1:0). Астафьев, 90 (2:0).