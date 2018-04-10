Франко Васкес: «Севилью» надо уважать, потому что мы здесь не просто так

— Не думаю, что это невозможно. Знаем, что будет очень сложно, но мы полны решимости и верим, что можем показать свой максимум и дать себе шанс. Нам с партнерами все равно, что думают другие. «Севилью» надо уважать, потому что мы здесь не просто так. Никто не дарил нам путевку в эту стадию турнира, — передает слова Васкеса официальный сайт УЕФА. Напомним, что в первом матче «Бавария» в гостях выиграла у «Севильи» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 11 апреля на поле стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.