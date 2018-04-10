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Винченцо Монтелла: Знаем, что можем забить пару мячей во втором тайме, но нужно не пропустить
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Винченцо Монтелла: Знаем, что можем забить пару мячей во втором тайме, но нужно не пропустить 

Советский спорт 48 минут назад
— Матч продолжается 90 минут. Важно, чтобы интрига сохранялась на протяжении всего этого времени. Мы должны найти верный баланс. Не нужно забивать как можно быстрее. Надо как можно дольше оставаться в деле. Знаем, что можем забить пару мячей во втором тайме, но нужно не пропустить, особенно после перерыва.
Франко Васкес: «Севилью» надо уважать, потому что мы здесь не просто так  Не знаю, является ли преимуществом то, что многие игроки мюнхенцев «висят» на карточке, но надеюсь, что все они не будут играть, — передает слова Монтеллы официальный сайт УЕФА.
Напомним, что в первом матче «Бавария» в гостях выиграла у «Севильи» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 11 апреля на поле стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.
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