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Глумившегося над трупом популярного блогера закидали виртуальными пенисами
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Глумившегося над трупом популярного блогера закидали виртуальными пенисами 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американский видеоблогер Логан Пол впервые устроил трансляцию на платформе Twitch, в ходе которой получил огромное количество гневных комментариев от троллей. Об этом пишет Polygon.
Как только мужчина вышел в эфир, чтобы продемонстрировать игру Fortnite, в чате моментально появились десятки сообщений с непристойными картинками и выражениями. Особой популярностью у зрителей пользовались картинки с нарисованными пенисами, которые в какой-то момент заполонили чат.
Несмотря на активный троллинг, в начале стрима Пол несколько раз повторил, что он хотел создать позитивное сообщество. «Я призываю к здоровому общению. Я хочу иметь положительный опыт, и я хочу, чтобы нам было весело», — заявил он.
Однако зрители не приняли слова блогера всерьез и продолжили закидывать его оскорбляющим контентом. В итоге модераторам Пола пришлось отключить блогеру микрофон, а также быстро удалять все неприличные сообщения. «Тут слишком много пенисов», — сказал один из продюсеров, который находился рядом с ним во время прямой трансляции.
За первым эфиром Пола в Twitch одновременно наблюдали около 200 тысяч человек, при этом на его новый канал уже подписались более 670 тысяч зрителей.
Логан Пол попал под шквал критики со стороны подписчиков и СМИ в начале 2018 года: блогер в деталях показал на видео тело самоубийцы в японском лесу Аокигахара. Мужчина стоял всего в нескольких шагах от трупа, однако увиденное его рассмешило.
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