ФХР: сборная имеет право вызывать для работы лучших специалистов в стране

Федерация хоккея России сделала заявление по контрактам членов тренерского штаба сборной России — Олега Знарка и Харийса Витолиньша.

«В связи с появившимися в СМИ комментариями относительно тренерского штаба сборной России по хоккею ФХР сообщает:

— контракт главного тренера национальной сборной России Олега Знарка действует до 31 мая 2018 года;

— контракт старшего тренера Харийса Витолиньша заканчивается 30 апреля 2018 года.

Также обращаем внимание, что в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, ФХР имеет право вызывать для работы в тренерском штабе сборной лучших специалистов в стране», — указано в сообщении пресс-службы ФХР.