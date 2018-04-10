Россия и Катар продлили договор о сотрудничестве

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости . Россия и Катар продлили договор о сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере проведения чемпионата мира по футболу в России, сообщил РИА Новости генеральный прокурор Катара Али бен Фатыса.

Посол страны в РФ Фахд Мухаммед аль-Аттыйя в конце марта сообщил РИА Новости, что Катар выразил заинтересованность в обмене опытом с Россией в области обеспечения безопасности для проведения чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.

"Недавно было подписано продление договора о сотрудничестве в различных областях, который был подписан некоторое время назад в Дохе. Этот договор позволяет Дохе и Москве сотрудничать во всех областях, будь это то, что касается борьбы с терроризмом или коррупцией, или сотрудничество между сторонами в области искусства, или вопрос крупных спортивных событий, таких как чемпионат мира или любое другое спортивное событие", — заявил бен Фатыс.

Собеседник агентства отметил, что группа заместителей генпрокурора Катара присоединится к группе заместителей генпрокурора России, чтобы наблюдать за проведением чемпионата мира в Москве и использовать этот опыт в проведении чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.

По словам бен Фатыса, российская группа, в свою очередь, прибудет в Доху, чтобы воспользоваться опытом катарской стороны.

Как добавил генпрокурор, данный договор был продлен сроком на три года.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что ФИФА обеспокоена недавним использованием Саудовской Аравией и ОАЭ футбола в политических целях против хозяина ЧМ-2022 Катара. Во время проходившего в декабре — январе Кубка Персидского залива государственные СМИ Саудовской Аравии при поддержке правительства страны якобы предлагали крупные финансовые бонусы игрокам национальной сборной Бахрейна, если они обыграют «террористов» из Катара.

Другие эпизоды включают, в частности, отказ команд из Саудовской Аравии и ОАЭ играть в Катаре или принимать у себя клубы из этой страны в рамках Лиги чемпионов АФК, что вынудило конфедерацию пригрозить странам суровыми санкциями, если они не будут придерживаться правил турнира.

В июне прошлого года арабские страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн, разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма.