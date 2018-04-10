Буффон: «Какой ребёнок не мечтает завершить карьеру в Лиге чемпионов на „Бернабеу“?

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон намерен биться до конца, но не исключает того, что сегодня его последний матч в Лиге чемпионов.

— Это чрезвычайно сложный тест, но нужно всегда ставить перед собой нереальные цели, чтобы добиться реального, — сказал Буффон Mediaset Premium. — Хотим посмотреть, действительно ли между нами и «Реалом» такая большая пропасть, поэтому мы будем биться до конца в Мадриде.

Не знаю, будет ли это мой последний матч в этом турнире, но какой ребенок не мечтает завершить карьеру в Лиге чемпионов на «Бернабеу»?

"Реал" и «Ювентус» сыграют в среду в 21:45.