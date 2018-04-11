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Джанлуиджи Буффон: Возможно ответный матч с «Реалом» станет для меня последним на европейской арене
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Джанлуиджи Буффон: Возможно ответный матч с «Реалом» станет для меня последним на европейской арене 

Советский спорт 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Будет ли это мой последний европейский матч за „Ювентус“? Очевидно, что это возможно. Когда я был мальчишкой, то не возражал бы сыграть свой последний матч в Лиге чемпионов на „Сантьяго Бернабеу“ против »Реала», — цитирует Буффона пресс-службу УЕФА.
Джанлуиджи Буффон: «Будет ли это мой последний европейский матч за „Ювентус“? Очевидно, что это возможно. Когда я был мальчишкой, то не возражал бы сыграть свой последний матч в #ЛигаЧемпионов на „Бернабеу“ против „Реала“ 👊 pic.twitter.com/4mU1QVeYAW
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 11 апреля 2018 г.
Матч между „Реалом“ и „Ювентусом“ состоится 11 апреля. „Советский спорт“ проведет текстовую трансляцию встречи в 21:45 мск.
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