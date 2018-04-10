Делегат УЕФА — о претензиях Семина к арбитрам: «Почему-то на международной арене он себя так не ведет»

— Оставлять такое без внимания нельзя, — сказал Калошин в эфире передачи «Свисток». — Сейчас насмотрятся другие тренеры, скажут: «Ему можно, значит и нам можно». Почему-то на международной арене Юрий Павлович так себя не ведет. Может, он считает, что там судят лучше, или что там санкции более строгие. В любом случае такое оставлять без внимания нельзя, потому что тогда будет хаос.