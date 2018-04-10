Ещё
Делегат УЕФА — о претензиях Семина к арбитрам: «Почему-то на международной арене он себя так не ведет»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Делегат УЕФА — о претензиях Семина к арбитрам: «Почему-то на международной арене он себя так не ведет» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Делегат УЕФА Игорь Калошин считает, что арбитры чемпионата России не должны оставлять без внимания претензии главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, которые он высказывает во время матчей.
— Оставлять такое без внимания нельзя, — сказал Калошин в эфире передачи «Свисток». — Сейчас насмотрятся другие тренеры, скажут: «Ему можно, значит и нам можно». Почему-то на международной арене Юрий Павлович так себя не ведет. Может, он считает, что там судят лучше, или что там санкции более строгие. В любом случае такое оставлять без внимания нельзя, потому что тогда будет хаос.
Спорт-Экспресс: последние новости
Красная карточка хавбека "Арсенала" Эль-Ненни отменена Делегат УЕФА: пенальти в ворота "Анжи" не было "Мордовия" победила "Волгу" и продлила беспроигрышную серию до 16 матчей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погребняк прокомментировал решение РФС
Хоккеист Сёмин устроил скандал на дороге
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Назван кандидат на замену Знарка
Промес признан MVP 25-го тура РФПЛ
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение