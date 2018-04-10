Джанлуиджи Буффон: В жизни нужно пытаться делать невозможное

— Завтра мы постараемся сыграть в свою игру и добиться максимально положительного результата. Роналду — игрок без слабых мест, самый «решающий» игрок в мировом футболе. Он всегда забивает голы и делает разницу, в этом нет никаких сомнений.

История знает множество невероятных камбэков, иногда это зависит и от соперника. Это важный фактор. В жизни нужно пытаться делать невозможное. Это важно для всех нас. Если хотите, то попытка достичь невозможного поможет нам достичь возможного. Это то, что нам нужно делать. Против этой великолепной команды мы должны играть именно с таким настроем, — передает слова Буффона официальный сайт УЕФА.