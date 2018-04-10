Сане и Стерлинг против Фирмино и Салаха: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» назвали составы

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. "Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Фернандиньо, Де Брюйне, Бернарду Силва, Давид Силва, Сане, Стерлинг Габриэл Жезус Запасные: Браво, Делф, Компани, Зинченко, Гюндоган, Фоден, Агуэро "Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах Запасные: Миньоле, Кляйн, Клаван, Ингс, Морено, Соланко, Вудберн Матч начнется в 21:45 мск. В первой встрече «Ливерпуль» победил со счетом 3:0.