Ещё
Израильские лейбористы прервали связи с Корбином
Далее:
Читайте также:
Ещё

Израильские лейбористы прервали связи с Корбином 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр — РИА Новости. Израильские лейбористы объявили о приостановке связей с лидером британских лейбористов Джереми Корбином, обвинив его в неспособности справиться с антисемитизмом в рядах собственной партии.
Соответствующее послание Корбину направил глава израильской партии «Авода» ("труд" в переводе с иврита) Ави Габай.
"Сегодня вечером я уведомил… Корбина о временной приостановке связей между израильской партией «Авода» и лидером Лейбористской партии Великобритании", — сообщил Габай.
"Несмотря на то, что есть множество областей, где наши партии могут и будут сотрудничать, мы не можем сохранять отношения с лидером Лейбористской партии Великобритании, пока он не в состоянии дать адекватный ответ на проблему антисемитизма в своей партии", — сказал он.
Габай также упомянул о «ненависти», которую, по его словам, открыто демонстрирует Корбин к политике израильского правительства.
"Авода" считается старейшей партией страны. Под ее руководством был создан Израиль и прошли первые три десятилетия его истории. В последний раз статус правящей «Авода» утратила еще в 2001 году и с тех пор либо работает в оппозиции, либо выступает коалиционным партнером новых правителей еврейского государства. После выборов 2015 года «Авода» действует в тандеме с идеологически близким движением «Ха-Тнуа», образуя блок «Сионистский лагерь» со второй по численности фракцией в кнессете.
РИА Новости: последние новости
Россия и Катар продлили договор о сотрудничестве В Бельгии требуют запретить "партию Ислама" В действиях автора статьи в "КП" о речи школьника в ФРГ криминала не нашли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника7
Фетисов прокомментировал предупреждение Белого дома
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
Панарин выкупил у Ковальчука олимпийский BMW
«Белогорье» второй раз в истории завоевал Кубок ЕКВ
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение