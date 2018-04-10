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Эмери после отставки из «ПСЖ» может возглавить «Реал Сосьедад»
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Эмери после отставки из «ПСЖ» может возглавить «Реал Сосьедад» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери может возглавить испанский «Реал Сосьедад». Это произойдет в случае своего ухода специалиста из парижской команды. Баскским клубом сейчас руководит Иманоль Альгвасиль.
Нынешний спортивный директор «Реала Сосьедадад» Роберто Олабе и Эмери знакомы друг с другом много лет, отмечает «Спорт-экспресс». А единственным фактором, который может помешать сделке, являются финансовые запросы 46-летнего специалиста.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» активно ищет замену Эмери. В чиле кандидатов назывались Томас Тухель и нынешний наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.
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