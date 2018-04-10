Эмери после отставки из «ПСЖ» может возглавить «Реал Сосьедад»

Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери может возглавить испанский «Реал Сосьедад». Это произойдет в случае своего ухода специалиста из парижской команды. Баскским клубом сейчас руководит Иманоль Альгвасиль.

Нынешний спортивный директор «Реала Сосьедадад» Роберто Олабе и Эмери знакомы друг с другом много лет, отмечает «Спорт-экспресс». А единственным фактором, который может помешать сделке, являются финансовые запросы 46-летнего специалиста.