Ветераны в Петербурге решили сдать нормы ГТО в преддверии Дня Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. / ТАСС /. Ветераны, проживающие в Петербурге, решили сдать нормы ГТО в своей возрастной категории в рамках традиционного городского мероприятия «Гонка ГТО „Путь Победы“, которое состоится 29 апреля, сообщила председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина на заседании координационного совета по делам ветеранов.

»В этом году впервые по инициативе Совета ветеранов примут участие и сдадут нормы ГТО ветераны Великой Отечественной войны. Мы с большим вниманием поддержали и с трепетом ждем", — сказала Абдулина, уточнив, что речь идет о представителях ветеранской общественности, а не об участниках Великой Отечественной войны, которые не могут принимать участие в подобных акциях по состоянию здоровья.

По ее словам, желание себя проверить высказали около 10 ветеранов, а в целом в гонке по преодолению трассы с препятствиями примут участие около 1,5 тысячи человек. Ветеранам предстоит сдавать нормы для возрастной категории свыше 70 лет: наклоны вниз, подъем туловища и другие. Ранее представители ветеранских организаций присутствовали на этом мероприятии в качестве гостей.

Участники «Гонки ГТО „Путь Победы“, посвященной Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории учебно-тренировочного центра „Кавголово“ будут преодолевать трассу протяженностью около 6 км с 23 специально сконструированными препятствиями. Каждое из препятствий связано с комплексом ГТО.

В Петербурге в настоящее время проживают 125,5 тыс. ветеранов, среди которых 9,8 тыс. участников Великой Отечественной войны и более 84 тыс. блокадников.