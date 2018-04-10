ТАСС стал победителем конкурса European Digital Media Awards 2018

Проект студии инфографики ТАСС «Когда пришел Наполеон» занял первое место на конкурсе European Digital Media Awards в номинации «Лучшая визуализация данных». В шорт-лист номинации также вошли работы изданий The Economist (Великобритания) и VG (Норвегия).

"Приятно, что digital-проект нашего агентства вновь удостоен награды. ТАСС — единственный представитель России в финале конкурса. Нашими конкурентами были ведущие европейские издания, но профессиональное жюри сделало свой выбор и присудило нам первое место! Поздравляю команду ТАСС с новой победой!", — прокомментировал награду генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов

Специальный проект ТАСС посвящен проверке точности знаменитой Карты Минара, созданной французским инженером Шарлем Жозефом Минаром (1781–1870). Спустя более чем полвека после исторических событий он собрал свидетельства современников и создал карту-схему русского похода Наполеона, которая наглядно показывает этапы поражения Великой армии. Потери армии Наполеона были продемонстрированы при помощи толщины и высоты линий, а маршрут точно указан на современной карте мира.

В других номинациях в число финалистов вошли Axel Springer, The Guardian , BBC, Aftonbladet и другие лидеры европейского медиарынка.

Конкурс European Digital Media Awards с 2013 года проводит Всемирная газетная и новостная ассоциация (WAN-IFRA). WAN-IFRA — крупнейшее в мире профессиональное объединение массмедиа и прессы, в которое входят более 18 тысяч печатных изданий, 15 тысяч интернет-изданий, 3 тысячи издательских домов из более 120 стран мира.

Студия инфографики ТАСС создана в октябре 2016 года. В числе ее работ — не только визуализация современных событий, но и крупные мультимедийные проекты, посвященные российской истории. Работы студии неоднократно отмечены национальными и международными наградами.