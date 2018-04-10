​Коллимор: «Поклонюсь Гвардиоле, только если он возьмет Лигу чемпионов без Месси»

Легендарный нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор считает, что выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной» и Месси может любой топ-тренер.

"Если бы у Билла Шенкли, Боба Пэйсли, Брайана Клауфа, Карло Анчелотти или другого тренера была та самая «Барселона» с Месси в составе, они бы с легкостью выиграли Лигу чемпионов", — отметил Коллимор в своей колонке.

"В отличие от Гвардиолы, вышеупомянутые специалисты могли выиграть этот турнир и без аргентинского волшебника — одного из лучших игроков в истории футбола. Если Хосепу удастся взять трофей без Месси, я сниму перед ним шляпу".

Сегодня, 10 апреля, Хосепу Гвардиоле и его «Манчестер Сити» предстоит отыграть 0-3 после первого матча 1/4 Лиги чемпионов с «Ливерпулем».