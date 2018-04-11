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Президент «Ромы» выделит 230 тысяч евро на ремонт фонтана, в котором он искупался
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Президент «Ромы» выделит 230 тысяч евро на ремонт фонтана, в котором он искупался 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент футбольного клуба «Рома» Джеймс Палотта, чья команда 10 апреля сенсационно обыграла испанскую «Барселону» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, пообещал заплатить из собственного кармана 230 тысяч евро на ремонт фонтана, в котором он искупался после победы римлян.
Палотта признался, что после выхода «Ромы» в следующий раунд плей-офф у него возобладали чувства над разумом и он решил искупаться в фонтане вместе с другими болельщиками команды. За этот поступок президенту римского клуба придется заплатить штраф. Он составит 450 евро.
"Я не собираюсь поддерживать прыжки других людей в фонтаны, если только они не собираются ремонтировать их. Поэтому я решил, что будет правильным жестом отремонтировать один из фонтанов, и в связи с этим я намерен пожертвовать 230 тысяч евро", — цитирует президента «Ромы» РИА Новости.
Напомним, что римский клуб в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов уступил в гостях «Барселоне» со счетом 1:4. Однако на своем поле ему удалось разгромить каталонцев (3:0) и по сумме двух встреч пройти дальше.
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