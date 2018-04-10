Терюшков: «Большая честь для Подмосковья принимать легендарный хоккейный турнир»

В Дмитрове состоялись Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальные матчи легендарного турнира впервые в истории проходят на территории Московской области. Место проведения выбрано не случайно — здесь выступают тренируются девятикратные чемпионки России, хоккеистки женского хоккейного клуба «Торнадо». «Золотая шайба» — это важнейший турнир, который воспитывает достойные кадры для профессионального хоккея России.

В торжественной церемонии открытия финального матча приняли участие министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

Павел Колобков отметил, что в будущем надеется увидеть участвующих в турнирах ребят на крупнейших международных соревнованиях.

Сегодня обсуждали с руководителем клуба «Золотая шайба» как сделать турнир еще более интересным. Может быть, добавим еще один этап. С каждым годом количество команд, которые принимают участие, увеличивается. В этом году в турнире принимали участие команды из 72 регионов. Я очень рад, что мы на протяжении 54 лет сохранили это соревнование

— Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации.

Роман Терюшков, в свою очередь, рассказал, что Всероссийские соревнования «Золотая шайба» на призы Анатолия Тарасова переехали из Сочи в Московскую область.

Это для нас действительно очень большой повод — принимать большие старты. Здесь собирается свыше 3 тысяч детей, которые активно играют в хоккей — не на профессиональном уровне, а на любительском, и, конечно же, для Московской области принимать такие старты достаточно почетно. Мы их провели на самом высоком уровне, уже прошли 2 финала, мы ждем финал среди команд возраста 10–11 лет. Мы надеемся, что этот финал получит прописку в Московской области

— Роман Терюшков.

Он также добавил, что для Подмосковья хоккей — это базовый вид спорта, которым занимается большое количество детей. Секции по нему открыты практически во всех муниципальных образованиях.