Аллегри: Нам нужно показать идеальный футбол против идеальной команды

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказал мнение о противостоянии с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Наша цель — отыграться с 0:3. Это неприятный результат, и нам нужно показать просто идеальный футбол против идеальной команды, если мы хотим добиться позитивного результата.

Никто не ожидал, что в Турине мы пропустим уже на второй минуте. Почему бы нам самим теперь не забить быстрый гол?

Завтра нужно отдать все силы. Мы должны сохранять серьезный настрой, поскольку все еще боремся за чемпионство в Италии.