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«Сассуоло» потерял Лиролу на несколько недель из-за травмы
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«Сассуоло» потерял Лиролу на несколько недель из-за травмы 

Советский спорт 1 час назад
Сообщается, что у футболиста диагностировали разрыв мениска левого колена. Он травмировался в матче с «Миланом» (1:1).
В текущем сезоне 20-летний Поль Лирола провел 26 матчей за «Сассуоло» и сделал одну голевую передачу.
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