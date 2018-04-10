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​Мончи: «Будет сложно, но мы попытаемся взять реванш»
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​Мончи: «Будет сложно, но мы попытаемся взять реванш» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи считает, что его команде есть за что бороться в ответном матче с «Барселоной».
"Будет трудно, но мы должны попытаться взять реванш", — приводит слова Мончи Mediaset Premium. «Тренер решил внести ряд изменений, и мы надеемся, что эта ночь станет важной для клубной истории. После года, проведённого в „Роме“, я лучше узнал клуб и понимаю, что есть вещи, которые важнее денег. Это тяжелая работа и вера в успех».
Первый матч завершился уверенной победой «Барселоны» со счетом 4:1. Ответный поединок состоится сегодня, 10 апреля. Начало в 21:45 МСК.
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